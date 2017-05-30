بالصور: وزارة الصحة تقفل بالشمع الأحمر مركزاً لأخصائية تغذية سورية في الحمرا

دهم فريق من وزارة الصحة العامة الثلثاء 30 أيار 2017 أحد المراكز في الحمرا بناء على معلومات مقدمة من موقع الكتروني إستقصائي، حيث تبين:

– أن صاحبة المركز تمارس مهام “أخصائية تغذية” ولا يحق لها بذلك كونها سورية ولا تملك اذن مزاولة مهنة.

– وضعها في لبنان غير قانوني لإن إقامتها منتهية الصلاحية.

– تعمد الى حقن زبائنها بأدوية وهي غير مخولة القيام بذلك وفق القوانين المرعية الاجراء، الامر الذي قد يشكل خطراً على صحتهم.

– هناك في المركز ممرضة ومعالج فيزيائي يمارسان وظيفتيهما بشكل غير قانوني كون المركز غير مرخص لتقديم خدمات صحية وفق المعايير المرعية الاجراء.

وبناء على ذلك، تم طلب مؤازرة قوى الأمن الداخلي ومخابرة النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر وختم المركز بالشمع الأحمر.