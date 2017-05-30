نورييغا… أطاحه غزو أميركي وقتله “ورم بالدماغ”

أعلن مصدر رسمي بنمي وفاة الرئيس الأسبق، مانويل نورييغا، الذي أدخل المستشفى منذ آذار الماضي بسبب إصابته بورم في الدماغ، ليل الاثنين الثلثاء، عن 83 عاما.

وأنهى غزو عسكري أميركي في 1989 حكم نورييغا وجلبه إلى الولايات المتحدة، حيث أدين في 1992 بتهم تهريب المخدرات والابتزاز، وقضى حكما بالسجن حتى 2010.

وبعد ذلك تم تسليم نورييغا إلى فرنسا ليقضي حكما منفصلا بالسجن عن تهم تتعلق بعمليات غسيل للأموال، وعاد إلى بنما في 2011، حيث قبع في السجن عن جرائم ارتكبها أثناء حكمه.