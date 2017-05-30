“البنتاغون” باشر بتسليم أسلحة لـ”قوات سوريا الديموقراطية”

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” عن أن الولايات المتحدة باشرت تسليم أسلحة الى المقاتلين الأكراد الذين يحاربون تنظيم “داعش” في شمال سوريا ، بحسب ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقال المتحدث باسم “البنتاغون” ادريان رانكين غالواي في تصريح صحافي: “بدأنا تسليم أسلحة خفيفة وآليات الى العناصر الأكراد في “قوات سوريا الديموقراطية”، التي تضم قوات كردية بشكل أساسي وأخرى عربية تحارب تنظيم “داعش”.