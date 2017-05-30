عربيا ودولياالثلاثاء 30 أيار 2017 “البنتاغون” باشر بتسليم أسلحة لـ”قوات سوريا الديموقراطية”أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” عن أن الولايات المتحدة باشرت تسليم أسلحة الى المقاتلين الأكراد الذين يحاربون تنظيم “داعش” في شمال سوريا ، بحسب ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”. وقال المتحدث باسم “البنتاغون” ادريان رانكين غالواي في تصريح صحافي: “بدأنا تسليم أسلحة خفيفة وآليات الى العناصر الأكراد في “قوات سوريا الديموقراطية”، التي تضم قوات كردية بشكل أساسي وأخرى عربية تحارب تنظيم “داعش”.كلمات مفتاحية:البنتاغونتسليم أسلحةقوات سوريا الديموقراطيةالمصدر: AFP