الهبر يوضح: مشروع قانون الانتخاب المقترح اليوم يختلف عن الصيغة السابقة

بعد الحملة التي تعرض لها مدير شركة “Statistics Lebanon” ربيع الهبر، اوضح عن موضوع الـ15 دائرة في قانون الانتخاب، وشدد على ان المشروع الذي كان قد طرح بالسابق يختلف عن المشروع المطروح الآن.

وقال: “الصيغة الانتخابية السابقة تعطي 46 نائباً بأفضل حالاتها للمسيحيين، اما القانون المقترح اليوم فهو يعطي 51 نائباً للمسيحيين، إذ يتضمن نقل مقاعد لم يلحظها قانون الـ15 دائرة السابق”.