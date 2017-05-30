الحريري استقبل نديم الجميّل ووفداً من نادي الرياضي

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي بعد ظهر الثلثاء النائب نديم الجميل مع وفد من جمعية الأشرفية 2020. وبعد اللقاء قال الجميل: “وضعنا الرئيس الحريري في اجواء مشروع الجمعية، والتي تعمل على إنماء المنطقة في بيروت وما يتعلق بإعادة تصميم ساحة ساسين وترميمها، وهو مشروع نموذجي وله تأثير ايجابي على حيوية المنطقة والمدينة ككل”.

كما استقبل الحريري وفداً من النادي الرياضي برئاسة رئيس النادي هشام جارودي وأعضاء الهيئة الإدارية، وأبطال النادي للرجال الذين فازوا ببطولة لبنان على فريق الهومنتمن، وابطال النادي للسيدات اللواتي ربحن بطولة غرب آسيا للسيدات التي جرت في الاردن، وقدم له اللاعبون كؤوس الفوز.