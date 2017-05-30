جعجع إستقبل وفداً من بلدة طنبوريت وتجار الحليب في البقاع

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب وفداً من تجار الحليب في البقاع، في حضور منسق “القوات” في زحلة ميشال تنوري.

وعرض الوفد أمام جعجع مطالبته بتوقيع وزير الاقتصاد رائد الخوري على قرارين يحميان قطاع انتاج الحليب: الأول قرار منع بيع الألبان والأجبان الفلت والثاني قرار ضبط استيراد الزيوت المهدرجة، مشيراً الى أن هذين القرارين موجودان في وزارة الاقتصاد ويحتاجان الى توقيع الوزير. وقد وعد جعجع متابعة هذين القرارين مع الوزير المختص.

كما وطلب الوفد من جعجع وضع رسوم استهلاك على الالبان والاجبان المستوردة بالإضافة الى منع التهريب من سوريا عبر المعابر غير الشرعية.

من جهة أخرى، التقى جعجع وفداً من بلدة طنبوريت ضمّ: رئيس البلدية ايلي خطار وأعضاء المجلس البلدي، مختار البلدة رزق الله موسى، كاهن الرعية ريمون بو صالح، أعضاء لجنة الوقف، رئيس نادي طنبوريت سعد سعد، في حضور منسق صيدا الزهراني في الحزب إدغار مارون ومسؤول القوات في طنبوريت رزوق موسى.

وقدم الوفد لجعجع درع رعية مار عبدا عربون محبة وتقدير كما أطلعه على خريطة بناء الكنيسة الجديدة. وتطرق المجتمعون الى شؤون وشجون إنمائية.