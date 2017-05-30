أسرار الصحف ليوم الثلثاء 30 أيار 2017

أسرار الآلهة – النهار

لم يحسم نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس أمام ضيوفه موقفه من العودة الى الحياة السياسية اللبنانية أو عدمها.

تم التداول بتقرير صحي عن وفاة 17 في المئة من اللاجئات المتزوجات ممن دون الـ20 سنة في لبنان الأمر الذي شككت فيه مصادر رسمية.

قال وزير لمسؤول في منظمة دولية إن مساعدة لبنان واجب ولكن كلما زادت المساعدات للاجئين زادت فرص تحول اللجوء الى توطين مقنّع.

يؤكد نائب مسيحي من خارج الثنائية القائمة أن البلاد تتجه الى الفراغ فالتمديد وما يحصل من سيناريوات لا يبدل المكتوب.

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يقال – المستقبل

إنّ الموقوف في «عبوتي» رأس بعلبك اعترف خلال التحقيقات أنّه أعدَّ العبوتين بهدف استخدام انفجار الأولى كمصيدة لحشد الناس ثم تفجير الثانية لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.

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أسرار الجمهورية

قال أحد السياسيِّين إن أقسى ما تعرَّضت له طائفة من مكوِّنات البلد عسكرياً في الماضي بين بعضها البعض تتعرّض له الآن سياسياً وبين بعضها البعض أيضاً.

عُقد لقاء لمناصري أحد التيارات السياسية تقرّر بموجبه توجيه كتاب الى رئيس التيار يلوِّح بعدم المشاركة في الإنتخابات النيابية، إذا بقي مسار التنازل على ما هو عليه أمام فريق آخر.

حرصت شخصية سياسية على تنظيم إستقبال كبير لرئيس تيار سياسي بحفاوة تُناقض العلاقات السياسية المتوترة بين الطرفين.

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خلف الكواليس – الشرق

أشارت مصادر نيابية الى ان حزب «القوات اللبنانية» مرتاح لحصيلة الاتصالات والاستشارات التي يقوم بها النائب جورج عدوان والمتعلقة بقانون الانتخابات، على رغم اقرارها بوجود بعض «العثرات التفصيلية» من «الحلفاء»؟!

حملت جهات نيابية وحزبية «التيار الوطني الحر» مسؤولية عرقلة ولادة قانون للانتخابات النيابية جديد.. وأشارت الى ان تصحيح التمثيل المسيحي لا يكون بفعل العرقلة والضغط السياسي والاعلامي..

لفتت جهات اقتصادية وتجارية الى غياب أي حضور لمفرزة السير في قوى الأمن الداخلي ابتداءً من الحازمية وصولاً الى شتورة في البقاع الأوسط، ودعت المعنيين الى ايلاء هذه المسألة ما تستحق من أهمية.

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أسرار اللواء

غمز : يحرص رئيس حزب مسيحي على طمس خلاف انتخابي مع حليف، تاركاً للمجلس النيابي البت بالأمر!

همس : يسود فتور غير خفيّ بين مرجعين في حيّز جغرافي قريب، على خلفية تباين إزاء مقاربة العمل داخل سلطة يرأسها أحدهما.

لغز : يعتبر قيادي في حزب بارز أن «إحراج جزين» لن يتكرر بين حزب بارز وحليفيه، وليتدبر كل طرف أمره، إذا لم تنجح وساطة رأب «الصدع»!