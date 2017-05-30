صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية يؤمن مياه الشفة في بلدات وادي خالد

سلّم صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية يوم الاثنين في 29/05/2017، مشروع مياه تم إنجازه في وادي خالد في عكار، بحضور ممثلين للمفوضية الأوروبية، وبلديات وادي خالد، ومؤسسة مياه لبنان الشمالي.

يتضمّن المشروع تأهيل محطة مياه نبع الصفا وجرّ المياه منها الى الخزانات الرئيسية في بلدات وقرى وادي خالد، من خلال مَدّ شبكة بطول 30 كلم، بالإضافة إلى تأهيل 12 خزاناً لمياه الشفة وإنشاء قصر مائي بسعة 100 متر مكعّب في بني صخر. وتبلغ كلفة المشروع حوالي مليوني يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يستفيد من هذا المشروع نحو 60 ألف مقيم في قرى وادي خالد من مواطنين لبنانيين ونازحين سوريين، إذ تُعتبر هذه القرى من البلدات التي تستضيف نسبة عالية من النازحين السوريين قياساً بعدد السكان المقيمين.

يندرج هذا المشروع ضمن الهبة المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الداخلية والبلديات والتي ينفذها الصندوق بقيمة 20 مليون يورو، وتهدف إلى تحسين الخدمات والبنى التحتية في المناطق المضيفة للاجئين السوريين وخاصة في قطاعات مياه الشفة وإدارة النفايات الصلبة والصرف الصحي.