الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى من دون تعديل يذكر على الساحل، يتكون ضباب محلي على المرتفعات اعتبارا من المساء. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، يتكون ضباب محلي على المرتفعات اعتبارا من المساء.

-الخميس:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، وانخفاض إضافي ومحدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى من دون تعديل يذكر على الساحل.

-الحرارة على الساحل من 16 الى 28 درجة، فوق الجبال من 12 الى 22 درجة، في الأرز من 7 الى 17 درجة، في الداخل من 12 الى 28 درجة.

-الرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 الى 35 كلم/س

-الانقشاع جيد الى متوسط.

-الرطوبة بين 50 الى 75%

-حال البحر منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 26 درجة.

-الضغط الجوي 765 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:29,05 ساعة غروب الشمس: 43,19