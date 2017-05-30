وبحسب ما نقل موقع “بزنس إنسايدر” فإن الراية البيضاء لاتعكس الألوان القاتمة، كما أن الحمام الأبيض يرمز إلى السلام في الإنجيل والثقافة الشرقية.

فضلا عن ذلك، يمكن رؤية الراية البيضاء عن بعد، وتشير بعض التقديرات التاريخية إلى أن الراية البيضاء جرى اتخاذها رمزا للحداد والحزن لدى الصينيين قبل نحو 4 آلاف عام.