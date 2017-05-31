عون يحدد موقفه من قانون الإنتخاب في الإفطار الرمضاني

رأت مصادر وزارية بارزة أنه المتوقع أن “يحدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وجهة نظره في الإطار الرمضاني الذي يقيمه في القصر الجمهوري غدا الخميس، من المشاورات الجارية من أجل الإسراع في ولادة قانون الانتخاب الذي بات قاب قوسين.

واشارت المصادر لصحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أنه سيصار في الأيام المقبلة على معالجة بعض العوائق، التي لا زالت تمنع إعلان موافقة الجميع على المولود الإنتخابي الجديد”.

وأعربت المصادر القريبة من رئيس الحكومة سعد الحريري لـ”السياسة”، عن “تفاؤلها بقرب التوصل إلى قانون جديد للإنتخابات يعتمد النسبية، وهذا ما أصبح بحكم المعلوم لدى جميع القوى السياسية، باعتبار أن إقرار القانون الجديد ينظر إليه الحريري على أنه بمثابة تحدٍّ لا يمكن التساهل حياله، لأن سمعة الحكومة على المحك”.