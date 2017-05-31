أريانا غراندي تتحدى الإرهاب بحفل خيري في مانشستر

تحيي المغنية الأميركية أريانا غراندي الأحد، حفلا خيريا في مانشستر، تكريما لضحايا الاعتداء الذي أسفر عن 22 قتيلا الاثنين الماضي، عند انتهاء حفل موسيقي لها، في مشاركة نجوم آخرين، كما أعلن المنظمون الثلثاء.

وسيعود ريع هذا الحفل إلى صندوق طارىء أنشئ لمساعدة عائلات ضحايا الهجوم.

وأضاف المنظمون أن بطاقات مجانية ستوزع على كل الذين حضروا حفل الأسبوع الماضي حين وقع الاعتداء.

وقالت غراندي “إننا لن نستسلم للخوف، ولن ندع هذا الأمر يفرقنا. لن ندع الحقد ينتصر. ردنا على هذا العنف يجب أن يكون بتقربنا من بعضنا البعض أكثر، وأن نساعد بعضنا البعض”.

وبين النجوم الذين سيشاركون في إحياء الحفل المغنية كايتي بيري وفرقة كولدبلاي والمغني جاستن بيبر وفاريل وليامز ومايلي سايرس.

وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجيا في مانشستر بعد أسبوع على الاعتداء الذي تبناه “داعش”، وأعيد فتح محطة فيكتوريا للقطارات المتاخمة لمانشستر أرينا، قاعة الحفلات التي فجر فيها الانتحاري سلمان العبيدي نفسه.

وأعلنت الشرطة الثلثاء، أن التحقيق في الاعتداء يحرز تقدما كبيرا، مؤكدة أن الانتحاري وهو بريطاني من أصل ليبي كان معروفا لدى الشرطة لكن لارتكابه بعض الجنح الصغيرة نسبيا وخصوصا السرقة وليس لمواقفه المتطرفة.