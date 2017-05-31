اعتصام لشبان من برجا احتجاجاً على حرق النفايات في الجية

نفّذ عدد من شبان وشابات بلدة برجا مساء اليوم، اعتصاما عند مفرق معمل الجية الحراري، بجانب الاوتوستراد الساحلي، احتجاجا على حرق النفايات في موقع تجميعها، بالقرب من المعمل المذكور، والمخصص لبلديتي الجية وجدرا. وشارك في الإعتصام عدد من اعضاء المجلس البلدي في برجا.

وتحدث باسم المعتصمين المهندس ماهر جمال شبو الذي قال: “جئنا اليوم لنعبر عن سخط وغضب اهالي برجا بسبب حرق النفايات، حيث ينتشر الدخان في المنازل وبين الاحياء”، واعتبر “ان سبب الحريق هو السلطة التي قررت معاقبة اهالي برجا لرفضهم بإقامة مطمر للنفايات في المنطقة”.

وأضاف “الا يكفينا معمل الجية الحراري ودخانه الاسود بشكل متواصل ومعمل ترابة سبلين، فمعظم اهالي برجا مصابون بالامراض بسبب هذه المعامل الملوثة. واليوم نشكو من مشكلة تجميع النفايات على تخوم برجا. نحمل المسؤولية للحكومة ولنواب المنطقة ووزارة البيئة والبلديات في حل هذه المشكلة في الاقليم. لن نسكت وسنواجه كل مشروع ملوث في منطقة الاقليم، واليوم نحن نكتفي بإعتصام سلمي، ولكن في المرحلة اللاحقة قد نلجأ الى اعتصام آخر وقطع طريق الاوتوستراد الساحلي”، داعيا اتحاد بلديات الاقليم الشمالي الى “ايجاد حل لمشكلة النفايات خارج هذه المنطقة لأنها منطقة موبوءة وملوثة”.