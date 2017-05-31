إجتماع باسيل – عدوان – كنعان: فصل الموقف الدستوري عن الموقف السياسي

إجتماع وزير الخارجية جبران باسيل في منزله مع كل من نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان ، وأمير سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان ، والذي إستمر حتى ساعات متأخرى من ليل الإثنين- الثلثاء الفائتين، كان لبحث تطورات الموقف الإنتخابي بعد كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الأخير.

وقالت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إن “الاجتماع توقف عند تفاصيل مهمة مرتبطة بإقتراح الـ 15 دائرة النسبية المتقدم في النقاش الحالي”، مضيفةً أن “المجتمعين توافقوا على معالجة نقاط أهمها فصل الموقف الدستوري المتعلق بالدورة الإستثنائية عن الموقف السياسي من قانون الإنتخاب لجهة التأكيد على صلاحيات الرئاسة التي لا تحتمل التفسير أو التأويل”.

وأشارت المصادر إلى أن “المجتمعين عرضوا للمداولات التي أجراها النائب عدوان مع المسؤولين، وتحديدا مع الرئيس بري ، والنقاط التي يمكن الالتقاء حولها بين “التيار الوطني الحر” وباقي الأطراف لتفادي أزمة الوقوع في التمديد، لأن باعتقاد باسيل فإن الرئيس بري يناور في اجتهاداته حول التأجيل لجلسة مجلس النواب من قبل الرئيس ميشال عون مدة شهر، والكلام عن أن المجلس يستطيع ان يعقد جلسات من دون دورة إستثنائية”.