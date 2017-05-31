مقتل سائق وجرح 4 من صحافيي شبكة “بي بي سي”

أعلنت شبكة “بي بي سي” البريطانية، أن سائقا افغانيا يعمل لديها قتل وجرح اربعة من صحافييها في الاعتداء بالشاحنة المفخخة الذي هز في وقت مبكر الأربعاء الحي الديبلوماسي في كابول وأسفر عن سقوط ثمانين قتيلا على الاقل.

وقالت الشبكة البريطانية إن الصحافيين الاربعة الذين جرحوا نقلوا الى المستشفى لكنهم ليسوا في حال الخطر، لافتا إلى أن السائق الذي قتل ويدعى محمد نذير يعمل لدى الخدمة الافغانية في الشبكة منذ اربع سنوات.