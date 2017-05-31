بري على موقفه الرافض لنقل المقاعد النيابية.. وينتظر عدوان

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس، أنه ما زال على موقفه الرافض لنقل المقاعد النيابية من منطقة الى أخرى، “لأنّ حصول مِثل هذا الأمر هو أشبَه بتقسيم، الأمر الذي لا يمكن القبول به على الإطلاق”.

وأكّد بري ، كما نقل زواره لصحيفة “الجمهورية”، أنه “لا يزال ينتظر الصيغة النهائية لمشروع قانون الـ 15 دائرة من النائب جورج عدوان ، وردّ تكتّل “التغيير والإصلاح” على اقتراحاته”.

وقال إنه يأمل في جواب إيجابي “قبل الانتقال الى مناقشة جوانب أخرى في المشروع لم تُحسَم بعد، ومنها احتساب الأصوات في الدائرة الإنتخابية، لأنّ هناك اكثر من طريقة احتساب على اساس النسبية لم يُتّفق على إحداها حتى الآن”.

وأشار بري إلى أنّه إذا لم تنعقد الجلسة النيابية المقررة في 5 حزيران فإنه سيدعو إلى جلسة أخرى.