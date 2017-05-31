بري ينتظر وأمله في التوصل إلى توافق على قانون

نقل النواب عن الرئيس نبيه بري، بعد لقاء الاربعاء انه ينتظر نتائج الإتصالات الجارية، في شأن قانون الدوائر ال 15″، معربا عن أمله في التوصل الى توافق على القانون في أقرب وقت ممكن”.

وإستقبل الرئيس بري في اطار لقاء الأربعاء النواب : مروان فارس، اسطفان الدويهي، ميشال موسى، علي بزي، علي المقداد، قاسم هاشم، الوليد سكرية، هاني قبيسي،أنور الخليل، عبد المجيد صالح، حسن فضل الله، علي عمار، اميل رحمة، علي خريس، عبد اللطيف الزين، ايوب حميد، ياسين جابر وعلي فياض.

ثم إستقبل الرئيس بري الوزير السابق رشيد درباس وتوفيق سلطان. وقدم درباس لدولته كتابه “وزاريات” وديوانا شعريا بعنوان “هبة لحن يضيء الهواء”.

وقال درباس بعد اللقاء:”كانت مناسبة لعرض الأوضاع العامة لاسيما قانون الإنتخابات. واكدنا التمسك بعدم نقل المقاعد النيابية لاسيما المقعد الماروني من طرابلس لأن المدينة ترفض بشكل مطلق العبث بتنوعها”.

من جهة اخرى، تلقى الرئيس بري برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك من كل من: رئيس مجلس الشورى الإيراني الدكتور علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان خالد بن هلال بن ناصر المعولي، والنائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور محمد بحر.