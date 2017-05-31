سركيس: ننسّق مع كافة حلفائنا وموضوع نقل المقاعد لن يكون عقبة

لفتت الامينة العامة لحزب “القوات اللبنانية” شانتال سركيس الى “اننا أصبحنا أمام الربع الساعة الاخيرة قبل الاتفاق النهائي على قانون الانتخابات وبمسعى من حزب “القوات” وبجهود مضنية من النائب جورج عدوان توصلنا الى صيغة نؤمن من خلالها بُعدين، نظام نسبي بـ15 دائرة يصبح من خلاله هناك تأمين للتعددية السياسية التي يطالب بها عدد كبير من الناس كما يؤمن فعالية التمثيل لكل الجماعات في لبنان”.

وقالت سركيس عبر الـmtv: “إن موضوع نقل المقاعد لم ينته ولن يكون عقبة وسنصل الى تسوية بهذا الموضوع”.

وتابعت: “نقول ان هناك دوائر انتخابية لكل 300 ناخب مقعد وهناك دوائر انتخابية لكل 20 000 ناخب مقعد من هذا المنطلق نطالب بنقل بعض المقاعد لنصحح التمثيل وفعاليته”.

وأكدت سركيس “اننا ننسق مع كافة حلفائنا خصوصاً “التيار” و”المستقبل” وبتنسيق مع الرئيس نبيه بري”.

ورداً على سؤال عن الاتهام بتفريغ بعض المناطق المسيحية من الاشخاص الموجودين فيها عند نقل نوابها الى مناطق أخرى، قالت: “كان يصح هذا القول لو كنا نقوم بنقل جماعي لكل المقاعد النيابية من الاطراف. نحن نطالب بتصحيح التمثيل ونحن ايضاً لدينا جماعاتنا في هذه المناطق ومن المهم ان يكونوا ممثلين وبنفس الوقت يكون هناك فعالية لتمثيلهم ولا أن تكون المقاعد غير معبرة بالفعل عن وجدان الناس الموجودة في الدوائر الانتخابية”.