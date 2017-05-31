كلودين عون في جامعة الروح القدس – الكسليك

قامت المساعدة الشخصية لرئيس الجمهورية السيدة كلودين عون روكز بزيارة المكتبة العامة ومركز فينيكس للدراسات اللبنانية في جامعة الروح القدس – الكسليك. وكان في استقبالها أمين المكتبة العامة ومدير مركز فينيكس الأب جوزف مكرزل ونائب رئيس الجامعة للأبحاث البروفسور نعمه عازوري.

وهدفت الزيارة إلى إطلاع السيدة روكز على مختلف أقسام المكتبة العامة ومركز فينيكس وبخاصة قسم الأرشيف وترميم المخطوطات، حيث استمعت إلى شرح مفصل عن أعمال التوثيق والحفظ وترميم المخطوطات والكتب، كما اطلعت على بعض المخطوطات والوثائق القيّمة والنادرة.

وتم التباحث في إمكانية التعاون ما بين مركز فينيكس للدراسات اللبنانية ومؤسسة “ميشال عون” في مشاريع مستقبلية مشتركة.