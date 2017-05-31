اتفاق باريس للمناخ…. وعد من ترامب بإعادة عظمة أميركا

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء باصدار اعلان “في الايام المقبلة” في شأن اتفاق باريس حول المناخ، لكن من دون تأكيد المعلومات التي اوردتها وسائل اعلام أميركية بأنه “قرر على الارجح الانسحاب منها”.

وكتب ترامب في تغريدة على “تويتر”: “سأعلن قراري حول اتفاق باريس في الايام المقبلة. أعيدوا الى أميركا عظمتها”.

وكانت وسائل اعلام أميركية عدة ذكرت في وقت سابق ان ترامب قرر سحب بلاده من اتفاق باريس حول المناخ.