مقتل 3 ضباط مصريين في انفجار بالواحات البحرية

أعلن المتحدث العسكري المصري، الأربعاء، مقتل 3 ضباط ومجند إثر انفجار حزام ناسف كان بحوزة أحد الإرهابيين أثناء حملة برية لقوات الجيش في الواحات البحرية غربي البلاد.

وأضاف المتحدث العسكري، في بيان، على صفحته فيسبوك، أن القوات الجوية دمرت عربتي دفع رباعي، كان “على متنهما العناصر الإرهابية المرصودة”، في شمال شرق منطقة البويطي بالواحات.

وأضاف أنه أثناء تمشيط القوات البرية “المنطقة المشار إليها، والتعامل مع بعض المضبوطات، انفجر أحد الأحزمة الناسفة الخاصة بالعناصر الإرهابية، مما أسفر عن استشهاد ثلاث ضباط وجندي”.

يأتي ذلك بعد أيام من قصف طائرات مصرية معسكرات في شرق ليبيا، بعد ساعات من مهاجمة مسلحين ملثمين عربات تنقل عشرات الأقباط إلى دير في محافظة المنيا بصعيد مصر، الجمعة، حيث قتلوا 29، وأصابوا 24، في هجوم أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عنه.