ماكرون يدعو الحكومة الى “التضامن”

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الأربعاء، الحكومة الى “التضامن” على وقع شبهات بالمحسوبية تحوم حول احد وزرائها ريشار فيران في قضية عقارية.

وحرص الرئيس الفرنسي خلال جلسة مجلس الوزراء على “الدعوة الى التضامن والمسؤولية”، وفق ما صرح المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانيه، الذي أشار إلى أن “ماكرون ذكر بان هدفنا يجب ان يكون في شكل دائم ان نكون مثالا في عملنا العام”، في وقت تعد الحكومة الجديدة مشروع قانون عن التزام الاخلاق في الحياة السياسية الفرنسية”.