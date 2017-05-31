وزارة الطاقة: سد شبروح امتلأ بالكامل ويغذي قضاء كسروان وأعالي المتن

أعلنت المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه، أن سد شبروح الذي يغذي بالمياه قضاء كسروان واعالي قضاء المتن قد إمتلأ بالكامل اي بسعة 9.2 مليون متر مكعب، والمياه وصلت الى المستوى الأقصى 1613 وبدأت بالخروج من هدار السد، لافتة إلى أن مياه نبع اللبن ما زالت تصب في بحيرة سد شبروح بمعدل 130 ألف متر مكعب يومي، وذلك دحضا لأي اشاعات كانت قد صدرت في هذا الخصوص.

وأضافت:”نعمل للخير العام ولمصلحة المواطنين ولا يهمنا أي شائعات تطالنا طالما أننا نعمل لمصلحة الجميع ولما فيه خير الوطن والمواطنين”.