نحن و”التيار” على تنسيق وثيق جدا… عدوان: إفطار بعبدا سيحمل لكل اللبنانيين اجواء ايجابية

أكد نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان ان الاجواء ايجابية وغدا الافطار في بعبدا سيحمل لكل اللبنانيين اجواء ايجابية والجميع سيفهم اننا نتجه بخطى ثابتة لاقرار قانون انتخاب جديد وبعكس الغيوم الامور تتبدد والوقت يداهمنا.

واضاف عدوان بعد اجتماع في وزارة الخارجية مع الوزير جبران باسيل، والنائبين ابراهيم كنعان وآلان عون: ” نحن و”التيار” على تنسيق وثيق جدا ونبحث عن قواعد وضوابط لكل الناس وليس لفريق واحد، و”التيار” يريد قانون انتخاب ووافق على الدوائر وعلى الصوت التفضيلي أما بموضوع نقل المقاعد لديه وجهة نظر”.

وختم: “البعض يُظهر “التيار” وكانه يضع سقوفا او شروطا للعرقلة لكن هذا الكلام غير صحيح واليوم قطعنا شوطا كبيرا”ً.