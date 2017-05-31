مجلس نقابة الاعلام المرئي والمسموع عرض مع حاصباني مطالب القطاع

أعلن مجلس نقابة الإعلام المرئي والمسموع، ان وفدا من النقابة برئاسة النقيب رندلى جبور، زار، نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، في إطار جولاته على عدد من المسؤولين للدفع في اتجاه تأمين حقوق ومطالب العاملين في القطاع.

وبحث الوفد مع حاصباني، حسب بيان، “قضايا تهم العاملين في القطاع لا سيما الاستشفاء والضمان والواقع الصحي بشكل عام، وقد أبدى حاصباني تجاوبه واستعداده الكامل للتعاون، واعدا ببذل الجهد الممكن للمساعدة في تحقيق هذه العناوين وفق القوانين المرعية الاجراء.

وأشاد اعضاء الوفد بمناقبية حاصباني وسعيه اللافت في تطوير وتفعيل الخدمات الصحية لكافة شرائح المجتمع اللبناني.