توقيف مطلوبين في حيّ السلم وضبط مخدّرات وأسلحة

تمكنت فصيلة المريجة في وحدة الدرك الاقليمي بتاريخ 29/5/2017 وفي محلّة حي السلم، من توقيف كلّ من ا. ع. (مواليد عام 1979، مصري)، ج. ع. (مواليد عام 1978، مصر)، م. ق. (مواليد عام 1983، لبنانيّة).

وضبط بحوزتهم مسدّسين، أحدهما حربي بداخله طلقات صالحة للاستعمال والآخر خلبي، و 3 مظاريف بداخلها كمّية من الهيرويين وظرف بداخله كمّية من حشيشة الكيف، وميزان الكتروني حسّاس وماية دولار اميركي مزيّفة.

وتبيّن انّه يوجد بحقّ الأوّل والأخيرة خلاصتي حكم ومذكرتي توقيف بجرم مخدّرات.

واحيلوا مع المضبوطات بناءً على إشارة القضاء المختصّ، الى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي ومفرزة الضاحية الجنوبيّة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة، للتوسّع بالتحقيق معهم.