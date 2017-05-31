مجلس صيانة الدستور يؤكد صحة الإنتخابات الرئاسية الإيرانية

أكدّ المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران عباس علي كدخدايي ، الانتهاء من دراسة شكاوى الإنتخابات الرئاسية الإيرانية ، قائلاً إنه تم إبلاغ وزارة الداخلية بصحتها كما تمّ إرجاع بعض الشكاوى للسلطة القضائية.

وأوضح كدخدايي أنه “في كلّ إنتخابات تطرح بعض الاعتراضات، وأغلب الشكاوى في هذه الدورة، كانت حول نقص أوراق الإقتراع او تأخر وصولها، و الدعاية لبعض المرشحين وقد درسناها وأرسلنا مفتشين لبعض المناطق”.

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية سلمان ساماني تسلّم الوزارة رسالة رسمية من مجلس صيانة الدستور تؤكد صحة الإنتخابات الرئاسية الأخيرة.

وتعليقاً على تأييد مجلس صيانة الدستور صحة الإنتخابات ، قال المرشح الخاسر في الإنتخابات الرئاسية الإيرانية إبراهيم رئيسي ، إن “مجلس صيانة الدستور هو الفيصل و آمل من السلطة القضائية ان تدرس المخالفات التي أحيلت إليها بشكلٍ جديّ”.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد فاز بولاية رئاسية ثانية في الإنتخابات التي شهدت إقبالاً كثيفاً في 19 أيار مايو الحالي. وفي كلمة ألقاها بمناسبة فوزه بولاية جديدة، حاصلاً على نحو 57% من الأصوات، توجه روحاني إلى الشعب الإيراني قائلاً “أثبتم أنكم موحدون وتريدون رئيساً يكون خادماً لكل أبناء الوطن”.

وأضاف أنّ الفائز في الإنتخابات هو الشعب الإيراني وفكر الجمهورية الإسلامية والحرية والإستقلال والسيادة، مشيراً إلى انتصار السلام والمصالحة على العنف