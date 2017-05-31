مُهرٍب و35مهَرباً في قبضبة قوى الأمن

أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عند الساعة 5.55 من صباح الأربعاء 31/05/2017 35 شخصاً من التابعية السورية بينهم قاصرين وأطفال كانوا على متن فان لم يمتثل سائقه لعنصر التوجيه ما اضطره الى رمي الشوكة الحديدية أمام إطاره الخلفي، وعلى الرغم من ذلك تابع السائق سيره حتى توقف عند مفرق نبع الصحة وفرّ داخل الطرق الترابية نحو بلدة حمانا، حيث تم توقيفه بمؤازرة دورية من الجمارك اللبنانية صودف مرورها في المحلة وتبين أنه يدعى خ. ج. ( مواليد عام 1990، مكتوم القيد).

التحقيق جارٍ باشراف القضاء المختص مع سائق الباص والـ35 راكباً سوريا بعدما تبين أنّهم دخلوا الى لبنان خلسة.