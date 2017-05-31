الإعدام بحق مغتصبي ابن الـ13

أصدرت محكمة الإستئناف في الكويت الأربعاء حكما بالإعدام بحق 7 أشخاص دينوا باختطاف واغتصاب فتى يبلغ من العمر 13 عاما ويعاني من اضطرابات عقلية، بحسب ما أفاد محامي الفتى الكويتي.

وأضاف المحامي ابراهيم البطحاني لوكالة “فرانس برس” أن عملية الإختطاف وقعت في أيلول من العام الماضي حين اختطف المتهمون السبعة الفتى وقاموا باغتصابه.

وأعلن أنّ المتهمين قاموا أيضا بتصوير عمليات الاغتصاب بالهاتف النقال وهددوا الصبي بنشر التسجيلات المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي اذا قرر فضح امرهم.

وتراوح اعمار المحكوم عليهم بين 18 و33 عاما وهم اربعة كويتيين، ويمني، وعراقي، وشخص من البدون.

ووصف المحامي الحكم بانه “تاريخي وجريء”، لافتا الى ان محكمة الاستئناف رفضت حكما بالسجن عشر سنوات بحق المتهمين اصدرته محكمة درجة اولى في نيسان الماضي.