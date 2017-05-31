كنعان: لن نسمح ببكاء طفل اقفلت ابواب التعليم امامه

أكد امين سر “تكتل التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان استمرار العمل على حصول المدارس المجانية على مستحقاتها، لتبقى وتستمر، مؤكدا أن القوة بالوحدة وعدم السماح ببكاء طفل اقفلت ابواب التعليم امامه.

وقال كنعان خلال احتفال تخريج تلامذة صفوف السادس أساسي لمدارس “مار يوحنا-البوشرية، ومار مارون- البوشرية، وقلب يسوع- برج حمود، ومار يوسف المارونية-برج حمود”، إن لا أحد يعرف قيمة الحرية، الا من ذاق القهر، مشيرا إلى أنه لن نعرف قيمة الوطن الا عند الهجرة والنفي، والصعوبة هي المخاض الحقيقي للنجاح.

وأضاف:”لا الظلم ركعنا، ولا الاحتلال ركعنا، ولا غياب الإمكانات سيركعنا، وما اوصلنا في بعض الأحيان الى ما وصلنا اليه، هو غياب الاتحاد على رؤية مشتركة لوطننا ومؤسساتنا ومجتمعنا. إن كانت هناك سياسة باقفال المدارس الرعوية، ووضع 250 الف تلميذ على قارعة الطريق، وكانت هناك مدرسة سياسية لا تؤمن بهذه المدارس، وبالكثير من الحقوق لقطاعات مختلفة، وقد عملت منذ سنوات، من موقعي كرئيس للجنة المال والموازنة، على حصول هذه المدارس على متأخراتها التي كانت تصل الى حوالى العشر سنوات. وقد حملت هذا الملف من جملة ملفات، وتمكنا بعملنا بالخروج من هذه السياسة”.

ولفت إلى قول البعض إن هناك مدارس وهمية، فمسؤولية الدولة، بوزاراتها وأجهزتها، لتحديد المنتج من غير المنتج، لا ان تظلم المجتمع بأكمله، بسبب عجزها عن القيام بمسؤولياتها، مشيرا إلى المضي قدما لتأمين الحقوق، واستمرارية المدارس المجانية، لتقوم الدولة بواجباتها، مؤكدا عدم السماح بأن يبكي طفل لأن أبواب التعليم أقفلت في وجهه، لان الأطفال المستقبل.