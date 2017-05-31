قانون الانتخابات على قاب قوسين… ونقل بعض المقاعد لم يُناقش في جلسة مجلس الوزراء

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي جلسة مجلس الوزراء في حضور الوزراء ناقش خلالها جدول اعماله واقرّ معظمه.

بعد انتهاء الجلسة قرابة الثانية ادلى وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري بالمعلومات الرسمية الاتية: “عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي استهل الجلسة بالحديث عن موضوع قانون الانتخاب وقال: بقيّ لدينا 19 يوما للاتفاق على قانون انتخاب جديد، وانا متفائل بالوصول الى حل وهو ما يجب ان نعمل لتحقيقه ونحن نعمل ليل نهار لتذليل ما تبقى من صعوبات”.

أضاف: “وتناول الرئيس الحريري موضوع التضامن الحكومي فأكد ان الباب مفتوح لمناقشة اي رأي او طرح على طاولة مجلس الوزراء وتمنى على الوزراء الالتزام بما اتفق عليه للحفاظ على التضامن الحكومي خاصة الاطراف السياسية الممثلة في الحكومة”.

ثم ناقش المجلس جدول الاعمال وأقرّ غالبيته.

وعما اذا هناك تقدم في مشروع قانون الانتخاب، أجاب: التقدم الذي حصل أصبح على قاب قوسين من الاتفاق كما قال الرئيس الحريري ونحن نعمل على الاتفاق النهائي ان شاء الله. نحن متفائلون بشهر رمضان بأكمله وايضا بالافطار.

وعن فكرة نقل بعض المقاعد النيابية، قال: هذا الموضوع لم يناقش في هذه الجلسة.