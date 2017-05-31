قضية قاعدة إنجرليك بين جاويش أوغلو و سيغمار غابرييل في أنقرة الإثنين

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ، عن أنه سيستقبل الإثنين نظيره الألماني سيغمار غابرييل ، للبحث في الخلاف بين أنقرة وبرلين حول قاعدة إنجرليك العسكرية جنوب تركيا .

وهذه القاعدة العسكرية سبب تبادل الجانبين التصريحات اللاذعة منذ ان منعت أنقرة في منتصف أيار نوابا ألمان من التوجه اليها للقاء جنود ألمان منتشرين فيها، وردا على ذلك هددت برلين بسحب قواتها منها. وتقع قاعدة أنجرليك جنوب تركيا وتستخدم لعمليات التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”.

وبررت أنقرة قرارها باتهام برلين بمنح اللجوء السياسي لرعايا أتراك بينهم عسكريون يتهمهم الرئيس رجب طيب أردوغان بأنهم متورطون في الإنقلاب الفاشل في تموز.

وقال جاويش أوغلو: “حاليا من المستحيل فتح أنجرليك أمام النواب الألمان”. وأضاف: “اذا اتخذ الألمان خطوات ايجابية في المستقبل عندها نفكر في الأمر”.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل في حديث للصحافيين في برلين الثلثاء، أن مفاوضات بين ألمانيا وتركيا حول وضع قاعدة إنجرليك ستجري في أقرب وقت ممكن.

وأعرب زيغمار غابرييل عن شكره للحزب الديمقراطي الإجتماعي المشارك في الإئتلاف الحاكم في ألمانيا ، الذي أعلن الثلثاء عن أن الحكومة الألمانية “ستعمل للتوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة”.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كانت قد أعلنت في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في برلين ، عن أنه يجب تأجيل قرار انسحاب القوات الألمانية من القاعدة الجوية التركية إنجرليك حتى نهاية المفاوضات.

ويذكر أن أنقرة كانت قد قامت، وقبل يوم واحد من زيارة مفترضة لمجموعة من البرلمانيين الألمان إلى القاعدة المذكورة، بإبلاغ الخارجية الألمانية بعدم وجود إمكانية لتحقيق الزيارة، وهو ما دفع ميركل للتصريح بأن بلادها ستواصل البحث عن بدائل لنقل القوات الألمانية من القاعدة التركية إلى دول الجوار.