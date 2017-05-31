بالصور: ميلانيا ترامب بإطلالة مميزة في إيطاليا

استطاعت السيدة الأميركية الأولى أن تثبت خلال الزيارات الرسمية التي قامت بها الرئيس دونالد ترامب، أنّها صاحبة ذوق رفيع للغاية وذلك من خلال إطلالاتها بدءاً من زيارة السعودية وصولاً إلى إيطاليا.

فقد أبهرت ميلانيا ترامب الناس في إطلالتها لليوم الثالث في إيطاليا بفستانها الفضيّ من Dolce & Gabbana مع حذاء نسّقته من الدار نفسها.

وبدت ميلانيا بهذه الإطلالة تماماً كسندريلا خصوصاً وان الحذاء الذي انتعلته تميز بأحجار الكريستال البراقة.