بعيدا عن الوزارة… الرياشي نجم من نجوم Broadway

في إطار جولته الأميركّية التي زار فيها وزير الإعلام ملحم الرياشي New Jersey ،Cleveland ،Ohio، مطمئناً على اللبنانيين في بلاد الإنتشار ومؤكدا الثوابت الوطنية، وبعيداً عن السياسة، جال الرياشي في شارع Time square في نيويورك حيث غلب طابع المرح على الوزير ورفاقه.

الزيارة كانت فنيّة في شارع Broadway فنال وزير الإعلام Portrait بتوقيعٍ أميركي عكس قلبه وروحه المتواضعة في رسم عينيه وملامح وجهه…