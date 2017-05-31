أخبار حزبية

بعيدا عن الوزارة… الرياشي نجم من نجوم Broadway

 

في إطار جولته الأميركّية التي زار فيها وزير الإعلام ملحم الرياشي  New Jersey ،Cleveland ،Ohio، مطمئناً على اللبنانيين في بلاد الإنتشار ومؤكدا الثوابت الوطنية، وبعيداً عن السياسة، جال الرياشي في شارع Time square في نيويورك حيث غلب طابع المرح على الوزير ورفاقه.

الزيارة كانت فنيّة في شارع Broadway  فنال وزير الإعلام Portrait بتوقيعٍ أميركي عكس قلبه وروحه المتواضعة في رسم عينيه وملامح وجهه…

 

 

كلمات مفتاحية:
ملحم الرياشي
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

اخترنا لكم

خبر عاجل