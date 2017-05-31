رضائي: التدخل في شؤون قطر لصداقتها مع إيران عدوان

إعتبر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي ، أن “التدخل بشؤون قطر الداخلية بذريعة صداقتها مع إيران يعتبر تجسيدا للنزعة العدوانية”، مشيراً إلى “تدخلات عسكرية في اليمن والبحرين على خلفية علاقات تجمع بين شعبي هاتين الدولتين مع إيران”.

وأشار رضائي إلى أن “التدخل في شؤون قطر السيادية بسبب دعم جماعة “الإخوان المسلمين”، هو شأن داخلي مستقل”، مفيداً أن “السعودية تصنف الصداقة مع إيران بأنها جريمة”.

يشار إلى أن تصريحات رضائي تأتي على خلفية حالة توتر دبلوماسي طغت على المشهد الخليجي على خلفية تصريحات نسبت لأمير قطر تميم بن حمد ، اعتبرت مسيئة للسعودية ، وهو ما نفته السلطات القطرية مؤكدة وقوع عمليات قرصنة لوكالة أنبائها الرسمية.