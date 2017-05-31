الجميّل زار عون وتم عرض للمشورع الإنمائي في ساسين

استقبل رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون نائب بيروت نديم الجميل مع رئيسة جمعية اشرفية 2020 السيدة كارول بابكيان كوكوني ونائب رئيس الجمعية السيد ميشال رجي.

وعرض النائب الجميّل على رئيس الجمهورية المشروع الانمائي المنوي تنفيذه في ساحة ساسين وجوارها في الاشرفية والذي يشكل تصميما وتخطيطا للمنطقة بغية تحسينها من خلال استحداث مساحة عامة وخضراء على مسافة 5 الاف متر مربع مع تحسين السير واستحداث مساحة للمشاة وتوفير فرص عمل اضافية وتحسين الوضع التجاري.والمساهمة في خلق مساحة للتنفس والتلاقي.

كما أوضح النائب الجميل ان المشروع لاقى تجاوباً من بلدية بيروت التي بدورها أعطت الموافقة على الأمور المطلوبة ،لافتا الى ان الرئيس عون رحب بكل ما يؤدي الى تنمية المناطق ويحافظ على البيئة ويضيف معالم جمالية على الساحات العامة.