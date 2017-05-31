بالفيديو: خانته مظلته… ففارق الحياة

لقي أحد أفراد البحرية الأميركية مصرعه خلال حدث للقفز المظلي أقيم على هامش مهرجان الأسطول السنوي، وذلك بعد أن فشل في فتح المظلة بالوقت المناسب.

وشاهد الآلاف من حديقة لبرتي ستيت بارك في نيوجيرسي لحظة سقوط المظلي باتجاه الأرض وهو يحاول فتح مظلته، ليفارق الحياة على الفور بعد الحادث، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ولم يتم الإعلان عن هوية البحار الذي لقي حتفه في الحادثة، ولم يقدم الأميرال جاك سكوربي المسؤول عن الوحدة التي يعمل فيها الضحية الكثير من التفاصيل عن الحادثة، واكتفى بالقول إن المظلة لم تفتح.

وشملت الاحتفالات التي أقيمت يوم الأحد، وهي جزء من معرض يستمر أسبوعاً عشرات السفن الحربية الأمريكية، والآلاف من البحارة من منطقة نيويورك، ويقام كل عام، بما في ذلك فريق المظلة البحرية الأمريكية المعروف باسم “ليب فروغز”.

يُذكر أن الفريق عبارة عن وحدة للقفز المظلي تابع بشكل رسمي للبحرية الأمريكية، ويضم بحارة ناشطين، ووحدة خاصة بالإضافة إلى موظفي الدعم، ووافقت وزارة الدفاع الأمريكية على هذه الوحدة واعترفت بها إدارة الطيران الاتحادية.