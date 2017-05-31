أسرار الصحف ليوم الأربعاء 31 أيار 2017

أسرار الآلهة – النهار

تحضّر مجموعة من الروم الكاثوليك بياناً تطالب فيه المطارنة بانتخاب البطريرك الأنسب للمرحلة.

يتم التداول بتعيينات جديدة في أحد المراكز ويقصد منها الانتقام من وزير سابق ونائب حالي اذ أن شاغلي المراكز حالياً محسوبون عليه.

لوحظ أنه بغياب السيدة الأولى عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وترك الموقع لكريمتها انسحبت السيدة رندة بري وأوكلت تمثيلها الى الوزيرة السابقة وفاء حمزة.

قوبل كلام رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل عن “التيار الشيعي الثالث” ببيان مجهول الهوية موقّع باسم “عشائر وعائلات البقاع” اتهمه بالديكتاتورية والطائفية والفساد.

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يقال – المستقبل

إن احتجاجات شعبية واسعة وتظاهرات نظّمها مواطنون في طهران والأحواز أمس للمطالبة بأموالهم وحقوقهم بعد إعلان مصرفين إيرانيين إفلاسهما.

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أسرار الجمهورية

رغم الشائعات الكثيرة، لم يرد السلطات اللبنانية أي معلومات عن تغيير سفيرة دولة كبرى معتمدة في لبنان.

طلب مرجع رسمي من وزير إثارة موضوع تقني لكن الوزير رفض لعدم وجود معطيات حسِّية في الإدارة حوله .

تجري إتصالات بين بيروت وباريس لتسريع تعيين سفير فرنسي بدل مانويل بون الذي انتهت ولايته، لتسهيل زيارة رئيس الجمهورية الى فرنسا.

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أسرار اللواء

غمز : فوجئت أوساط نيابية بالجفاء الظاهر بين مسؤول كبير وقطب وسطي، على خلفية التداعيات الانتخابية.

همس رفض الوزير «السوبّر» تعيين ملحقين غير مدنيين في السفارات اللبنانية في الخارج، لعلة الاختصاص!

لغز : لا تبدي جهات قضائية ارتياحاً لمحاولات نقل الخلافات والتهم السياسية الحادّة الى أروقة قصر العدل.

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