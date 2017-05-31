لاسن تؤكد بعد لقائها المشنوق مساعدة الاتحاد الاوروبي تقنيا ولوجستا لاجراء الانتخابات النيابية

استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن، وجرى عرض لمشاريع الوزارة وكيفية مساهمة الاتحاد الاوروبي في تنفيذها.

في بداية اللقاء اطلع المشنوق لاسن على “الاجواء السياسية المرافقة للمساعي المبذولة للتوصل الى قانون انتخاب جديد والتعديلات الجديدة، التي ترى الوزارة ضرورة ادخالها على العملية الانتخابية في حال تم اعتماد النظام النسبي مع الصوت التفضيلي”.

وابدت لاسن “استعداد الجانب الاوروبي لتقديم المساعدة للوزارة في اطار التحضيرات التقنية واللوجستية”.

ثم تطرق البحث الى مشروع نموذجي ومتطور لوزارة الداخلية من خلال نقل سجن الاحداث من سجن رومية الى مبنى تابع لقوى الامن الداخلي في منطقة الحدث – الوروار، بعد ان يصار الى تأهيله واضافة مشاغل وقاعات متخصصة اليه، بحيث يتحول الى اصلاحية حديثة مطابقة للمعايير الدولية. وقد تكفل الاتحاد الاوروبي بتمويل مجمل هذا العملية.

كما عرض المشنوق مع لاسن، كيفية مساعدة الاتحاد لبنان في اطار اعداده للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب والمساهمة الاوروبية في تقديم الخبرات في هذا المجال.