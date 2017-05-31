الاسمر متضامناً مع نقابة موظفي “اوجيرو”: ألا يطرح تلزيم شركات خاصة وصلا ثابتا للتخابر مخاوف أمنية؟

شارك رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على رأس وفد من هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد في الاعتصام الذي دعت إليه نقابة موظفي “أوجيرو” احتجاجا على تلزيم “الفايبر أوبتيك” إلى شركة خاصة وتهديد مصير الموظفين لصالح القطاع الخاص.

وألقى الاسمر كلمة تضامنية بإسم الاتحاد اكد فيها تضامن الاتحاد العمالي المطلق مع عمال وموظفي أوجيرو، وسأل: “لماذا قرار تلزيم شركة G.D.S. إجراء تمديدات Fibre Optic علما أن هذه الشركة ستستعمل المسالك الأرضية العائدة للوزارة لإجراء التمديدات ومن ثم جباية الفواتير وتقاضي 80% من الأرباح المحققة. في حين أن المرسوم الاشتراعي رقم 17090/2006 يعطي وزارة الاتصالات الحق الحصري بإنشاء واستثمار الشبكة الثابتة وتحديدا خطوط المشتركين (Local Loop).

واشار الى “ان حصة الوزارة البالغة 20% تذهب لمصاريف الحفريات والكهرباء وغيرها. في حين أن قسما كبيرا من الدراسات التطبيقية جاهزة منذ العام 2007 وقد أجرتها أوجيرو وهي على استعداد لاستكمالها وتحديثها وإجراء ما يلزم للبدء بوضعها موضع التنفيذ”.

وسأل: “لماذا لا يبقى المشروع ضمن أوجيرو خصوصا وأن النقابة أعلنت عن جهوزية تامة للتنفيذ في هذا الإطار. ألا يطرح تلزيم شركات خاصة وصلا ثابتا للتخابر مخاوف أمنية محددة تطال الأمن الوطني في غياب سيطرة الدولة حصريا على هذا القطاع، ألا تلغي هذه التلزيمات مبرر وجود الدولة والمستخدمين فيها، أوليس هذا كله تطبيقا عمليا للخصخصة ولإلغاء دور القطاع العام نهائيا؟”.

وأخيرا، دعا الاسمر وزير الاتصالات جمال الجراح “الذي نقدر حرصه على الوزارة والمؤسسة الى اجراء حوار مع المعنيين يؤدي إلى نتائج إيجابية ترضي الجميع”.