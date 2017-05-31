روسيا تخفف العقوبات الاقتصادية على تركيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، مرسوما يخفف بعض القيود المفروضة على الشركات التركية ودخول الأتراك دون تأشير، التي أقرتها موسكو بعد إسقاط أنقرة مقاتلة روسية على الحدود السورية.

ونص المرسوم الذي نشره موقع الكرملين الإلكتروني على رفع الحظر المفروض منذ الأول من يناير على شركات البناء والسياحة التركية العاملة في روسيا.

كما ألغى المرسوم إجراء يمنع الشركات التركية من إحضار أي عاملين جدد إلى روسيا.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن المرسوم “يضفي الصفة الرسمية” على اتفاقيات تم التوصل إليها بين بوتن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثات جرت في وقت سابق من مايو.

وأكدت موسكو كذلك أنها ستسمح لمسافرين معينين مثل طواقم الطائرات بدخول البلاد دون تأشيرات لفترات قصيرة، إلا أنها أبقت على قرار وقف دخول الأتراك إلى البلاد بدون تأشيرات.

واستهدفت العقوبات التي فرضتها روسيا على تركيا عقب إسقاط المقاتلة الروسية في نوفمبر 2015 قطاعي الزراعة والسياحة.

وجمدت العلاقات بين البلدين لأشهر إلا أنها تحسنت خلال صيف 2016 عندما بدأ بوتن وأردوغان في تسوية خلافاتهما.

وسيبدأ سريان المرسوم فور نشره على موقع المعلومات القانونية الحكومي.

ووافقت روسيا هذا الشهر كذلك على رفع بعض العقوبات التجارية التي فرضتها على تركيا، إلا أنها أبقت على حظر استيراد الطماطم التي تعتبر سلعة تصديرية مهمة.