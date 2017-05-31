الراعي وصل الى برسا لتدشين المبنى الجديد لجامعة اللويزة

وصل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى بلدة برسا في الكورة لرعاية حفل تدشين المبنى الجديد لجامعة سيدة اللويزة في البلدة، يرافقه المطرانان جوزيف نفاع وجورج بو جوده.

وكان في استقبال الراعي الرئيس العام للرهبنة المارونية اللبنانية الأباتي بطرس طربيه، ورئيس الجامعة وليد موسى، مدير الفرع سمير غصوب، ولفيف من الرهبان والراهبات.

كما حضر الرئيس أمين الجميل وعقيلته، السفير البابوي غابريللي كاتشا، النواب فادي كرم وسامر سعادة ونضال طعمة، الوزير السابق ريمون عريجي، ، وطوني فرنجية نجل رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية.