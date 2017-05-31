نهرا طلب إزالة المطبات في المنيه وجوارها

محلياتالأربعاء 31 أيار 2017 نهرا طلب إزالة المطبات في المنيه وجوارهاطلب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا من رئيس اتحاد بلديات المنيه ازالة المطبات العشواية القائمة من دون ترخيص، ضمن نطاق الاتحاد، تفديا لوقوع حوادث سير، وجاء في الطلب:“بعد تكاثر الحوادث في نطاق اتحاد بلديات المنية الناتجة عن وجود المطبات العشوائية القائمة من دون اي اذن او ترخيص، يطلب اليكم ازالة كافة المطبات الموجودة ضمن نطاق الاتحاد، وذلك خلال مهلة اسبوع من تاريخه. وطلب المؤازرة الامنية عند الضرورة، وافادتنا بالنتيجة. كما يطلب اليكم منع تركيب اي مطب جديد دون موافقة المراجع الرسمية تحت طائلة الملاحقة الجزائية”. كلمات مفتاحية:رمزي نهراالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام