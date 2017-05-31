نهرا طلب إزالة المطبات في المنيه وجوارها

طلب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا من رئيس اتحاد بلديات المنيه ازالة المطبات العشواية القائمة من دون ترخيص، ضمن نطاق الاتحاد، تفديا لوقوع حوادث سير، وجاء في الطلب:

“بعد تكاثر الحوادث في نطاق اتحاد بلديات المنية الناتجة عن وجود المطبات العشوائية القائمة من دون اي اذن او ترخيص، يطلب اليكم ازالة كافة المطبات الموجودة ضمن نطاق الاتحاد، وذلك خلال مهلة اسبوع من تاريخه. وطلب المؤازرة الامنية عند الضرورة، وافادتنا بالنتيجة.

كما يطلب اليكم منع تركيب اي مطب جديد دون موافقة المراجع الرسمية تحت طائلة الملاحقة الجزائية”.