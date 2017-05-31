بالصور: “روح زورن ببتن” تجول في بشري

استكمالاً لنشاطاتها الإنسانية، حطّت جمعية “روح زورن ببتن” رحالها في بشري شمال لبنان حيث جال أفراد الجمعية بين أحياء البلدة ووزّعوا مساعدات على عدد من العائلات.

وتجدر الاشارة الى ان بشري ليست المحطة الأولى لـ”روح زورن ببيتن” انما هي مرحلة من سلسلة مراحل بدأتها الجمعية على عدد من المناطق في كل لبنان.

يُذكر أن “روح زورن ببيتن” جمعية مؤلفة من متطوعين شبان وشابات يقومون بمشاريع لمساعدة الأشخاص والعائلات المحتاجة والمهمشة. أما المحطة الثانية ستكون من داخل سجن رومية في مبنى الأحداث تحت عنوان: “كنت سجيناً فزرتموني” وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.