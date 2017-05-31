روسيا اطلقت 4 صواريخ كروز على اهداف لتنظيم الدولة الاسلامية قرب تدمر

أطلقت سفينة حربية وغواصة روسيتين، الأربعاء، أربعة صواريخ كروز من البحر المتوسط على عناصر وعتاد لتنظيم “داعش” قرب مدينة تدمر السورية، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع.

ونسب إلى الوزارة قولها إن روسيا حذرت الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل قبل إطلاق الصواريخ.

وقال الجيش الروسي: “أبلغنا الأطراف المعنية قبل القصف الصاروخي من البحر لـ”داعش”، مشيراً إلى استهداف متطرفين فروا من الرقة.