الحريري: نعم انا من المفلسين الجدد

رأى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان الوضع الاقتصادي لا يزال متأزما وهو مرتبط بالازمة التي نعاني منها نتيجة النزوح السوري وبالوضع السياسي العام في البلد. وقال بعد مأدبة الإفطار الذي أقامه في بيت الوسط: “نحن اليوم وكما تعلمون جميعا نعمل على وضع قانون للانتخابات، وانا وصلت الى مرحلة وافقت فيها على معظم او كل القوانين الانتخابية التي طرحت لانني كلما درستها ارى ان لا شيء مضرا فيها”.

وأضاف: “لقد كنا ضد النسبية في السابق، ولكن قد نكون لم ندرسها بالشكل الذي يجب ان ندرسها فيه، اكانت دائرة واحدة او خمس او خمسة عشر او الى ما هنالك ، اهم شيء هو التوصل الى وضع قانون للانتخابات لنخلّص البلد من فكرة الفراغ التي يمكن ان يصل اليها المجلس النيابي، لان الوصول الى الفراغ هو فعليا الدخول في المجهول ومن ثم الى المجلس التأسيسي ولا تدعوا احدا يقول لكم غير ذلك، ونحن متاكدون ان لا احد يريد الوصول الى هذا الامر.

وتابع: نحن نعمل على هذا الموضوع، واريد ان نتواصل اكثر ونلتقي اكثر، وانتم تعرفون ان هذا البيت كما السراي مفتوحان امام الجميع، واعتبروني كاخ لكم ، فانا في الحكومة ومع وزرائنا ونوابنا نجتهد ونعمل، نصيب في اماكن ولا نصيب في اخرى، ولكن انا اجتهد لنكمل بهذا النوع من الاستقرار الموجود حاليا في البلد ولكي نستكمله يجب ان يكون هناك قانون انتخاب، كذلك فاننا نعمل في مجلس الوزراء على المشاريع الاقتصادية اكانت في المياه او الكهرباء او الاتصالات او الانترتيت.

واردف قائلا: اليوم هناك موضة جديدة تطل علينا، بحيث تقوم جماعة جديدة باعطائنا دروسا بالفساد على اساس انهم لم يستفحلوا بالفساد في السابق، فيجيؤون اليوم ويخبروننا عن سبل محاربة الفساد، في حين اننا نحن اكثر من يحارب الفساد واكثر من اتهمنا بالفساد. نعم انا من المفلسين الجدد ولكن من المستحيل ان اعمل اي قرش من هذا البلد، غيري يكسب وكسب في السابق قروشا من هذا البلد وساحاربهم لاخر دقيقة، ومن يريد ان يتعاطى معي على هذا النحو ” فليبلط البحر” انا اسمي سعد رفيق الحريري . انا لم آت لاستفيد من هذا البلد بل جئت لاعطي هذا البلد كما اعطاه رفيق الحريري ومستعد ان اعطيه ما اعطاه اياه الرئيس الشهيد ، وانا لكم وسابقى لكم واعمل من اجلكم باذن الله .

وختم قائلا:اليوم ناقشنا ايضا مع سعادة المحافظ ورئيس البلدية الدورة التي تجري في الاطفائية والدورات الاخرى وسيكون التوظيف من اهل بيروت، ومن لا يعجبه “فليبلط البحر”، كما ناقشا موضوع الصندوق التعاضدي لتعاونية المخاتير،وهذا الموضوع سننتهي منه خلال الايام المقبلة، وان شاء الله سيحصل ما تريدونه.

وقد أقيمت مأدبة افطار على شرف عائلات وشخصيات بيروتية حضرها الوزيران نهاد المشنوق وجان اوغاسابيان، الوزير السابق حسن السبع، محافظ بيروت زياد شبيب، رئيس بلدية العاصمة جمال عيتاني، رئيس رابطة مخاتير بيروت مصباح عيدو، رئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية محمد عفيف يموت وحشد من نواب العاصمة وفاعلياتها.