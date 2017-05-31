مدرس عراقي يطلق النار في مدرسة في السعودية ويوقع ضحايا

دولياتالأربعاء 31 أيار 2017 مدرس عراقي يطلق النار في مدرسة في السعودية ويوقع ضحاياأقدم معلم على إطلاق النار داخل إحدى المدارس الخاصة في العاصمة السعودية الرياض مرديّاً مديرها وهو من الجنسيّة الفلسطسنيّة ويحمل الجنسية الأميركية ومعلم سعودي، فيما أصيب عامل آسيوي، بحسب وسائل إعلام محلية، ومن ثمّ أكدت السفارة الأميركيّة في المملكة خبر إطلاق النار داخل المدرسة.وتشير المعلومات الأولية إلى أن الجاني وهو عراقي الجنسيّة كان يعمل في المدرسة نفسها، حيث وقعت الجريمة. ورجّحت المصادر أن تعود أسباب الجريمة إلى خلافات سابقة، مشيرةً إلى قيام الإدارة بفصل المدرّس من عمله. وتكثّف الجهات الأمنية عمليات البحث عن الجاني، الذي غادر الموقع عقب تنفيذ جريمتهكلمات مفتاحية:مدرس عراقييطلق النار