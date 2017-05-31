مدرس عراقي يطلق النار في مدرسة في السعودية ويوقع ضحايا

أقدم معلم على إطلاق النار داخل إحدى المدارس الخاصة في العاصمة السعودية الرياض مرديّاً مديرها وهو من الجنسيّة الفلسطسنيّة ويحمل الجنسية الأميركية ومعلم سعودي، فيما أصيب عامل آسيوي، بحسب وسائل إعلام محلية، ومن ثمّ أكدت السفارة الأميركيّة في المملكة خبر إطلاق النار داخل المدرسة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الجاني وهو عراقي الجنسيّة كان يعمل في المدرسة نفسها، حيث وقعت الجريمة. ورجّحت المصادر أن تعود أسباب الجريمة إلى خلافات سابقة، مشيرةً إلى قيام الإدارة بفصل المدرّس من عمله.

وتكثّف الجهات الأمنية عمليات البحث عن الجاني، الذي غادر الموقع عقب تنفيذ جريمته