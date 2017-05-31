أمير قطر في زيارة “رمضانية” إلى الكويت

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد الرسمي المرافق له إلى الكويت، الأربعاء، في زيارة وضعتها وسائل الإعلام القطرية والكويتية في إطار “الزيارات الأخوية في رمضان”، يقدم فيها التهاني لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة شهر رمضان.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن أمير قطر مع وفد مرافق سيكون في “زيارة أخوية” إلى الكويت “يقدم فيها التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك” لأمير الكويت.