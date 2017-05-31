مواطن ينصب خيمة أمام سرايا بعلبك ويضرب احتجاجا على تردي الوضع الامني في المدينة

أعلن المواطن حسين زين ياغي الاضراب عن الطعام، ونصب خيمة أمام سراي بعلبك، احتجاجا على تردي الوضع الأمني في المدينة. وفور شيوع الخبر، تجمع عدد من الشباب على درج السراي، معلنين التضامن مع صرخة ياغي، وأضاؤوا الشموع، على نية راحة نفس الطفلة الشهيدة لميس نقوش.

وقال ياغي: “بدأت الإضراب عن الطعام منذ ليل أمس بعد مقتل الطفلة البريئة الشهيدة لميس حسن نقوش، ولن أتناول غير الماء والملح، حتى تصل الصرخة إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فهو والد الجميع، ومن الطبيعي أن يعرف الأب أحوال أبنائه”.

وأضاف: ” بعلبك مدينة التاريخ والحضارة والمحبة والتعايش والكرم والشهامة، لا يجوز أن تشوه من قبل قلة من الخارجين على القانون فيعبثون بأمنها وأمن أهلها، ويعتدون على الناس وأرزاقهم وممتلكاتهم، وقد آن الأوان لوضع حد للفلتان الأمني فيها”.

وشكر ياغي “الشباب الذين تداعوا للتضامن معه بعد دعوات أطلقوها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعملوا على إضاءة الشموع عن روح لميس وكل ضحايا التفلت الأمني”.