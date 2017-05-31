انخفاض إضافي بالحرارة الخميس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس الخميس غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي ومحدود بدرجات الحرارة.

وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس الخميس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي ومحدود بدرجات الحرارة.

الجمعة: قليل الغيوم مع بداية ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بشكل ملحوظ في الداخل وعلى الجبال.

الحرارة على الساحل من 16 الى 25 درجة، فوق الجبال من 11 الى 21 درجة، في الأرز من 6 الى 15 درجة، في الداخل من 11 الى 26 درجة.

الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

الانقشاع جيد الى متوسط بسبب الضباب على المرتفعات.

الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 و 80%

حال البحر منخفض ارتفاع الموج رارة سطح الماء 26 درجة.

الضغط الجوي 764 ملم زئبق.

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